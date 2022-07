Cristina Garrido, la madre de Juan Alberto González, el español asesinado en los atentados terroristas de la Bataclan de París en 2015, ha asegurado que le parece "justa" la sentencia de cadena perpetua a Salah Abdeslam, el único superviviente del comando sospechoso de perpetrar el ataque. "Me parece la sentencia más justa que podría habrían aplicado. La Fiscalía lo denominó coautor de los hechos y con la investigación he visto que él ha colaborado para perpetrar los hechos. Tiene la máxima sentencia que se podía poner y me conformo con eso", ha dicho Garrido en una entrevista al Canal 24H. Foto: Imagen de archivo de la sala Bataclán en París, Francia. REUTERS/Benoit Tessier.