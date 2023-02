Llop responde a Montero: "La negociación sobre la ley 'del sí es sí' nunca se ha roto"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha respondido a las declaraciones de su homóloga de Igualdad, Irene Montero, que las negociaciones sobre la reforma de la ley ‘solo sí es sí’ “nunca se han roto” y ha destacado que ahora se encuentran en “otro espacio” que no es el de los ministerios, sino el del “Parlamento”. Además, ha asegurado Llop que está “absolutamente a disposición” de cualquier fuerza política que la requiera “para explicar cualquier cosa que sea necesaria”.

Este jueves por la mañana, Montero ha asegurado en la Cadena Ser que la negociaciones con el PSOE para llegar a un acuerdo sobre la reforma de la ley del 'solo sí es sí' no se están produciendo ahora mismo y que no ha mantenido ninguna conversación con la ministra de Justicia Pilar Llop desde el pasado martes: "Yo deseo poder negociar cuanto antes porque deseo dar una respuesta unitaria a las víctimas. Yo no me he levantado de la mesa"