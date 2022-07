Junts rechaza volver a la Mesa de Diálogo hasta que no sea "un proceso de negociación real"

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras, ha rechazado la invitación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para regresar a la Mesa de Diálogo hasta que no sea "un proceso de negociación real" hacia un referéndum para la independencia. Nogueras ha rechazado que Junts sea el "socorrista" de esa mesa en la que actualmente participan el Gobierno central y ERC. La diputada ha hablado de "maltrato económico" a Cataluña y ha señalado que "los indultos parciales no han servido para nada".