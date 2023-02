Juicio Alvia: las víctimas del accidente comienzan a declarar

El "daño irreparable" que sufren las víctimas del accidente del tren Alvia que dejó 80 muertos y más de 140 heridos, y la "herida abierta" por el procedimiento judicial en curso, casi 10 años después de la tragedia, han marcado el arranque del comienzo de la fase que determinará la responsabilidad civil. Las primeras víctimas del accidente del tren Alvia en declarar este martes, en calidad de testigos en el juicio han sido madre e hija. Ambas han testificado, a preguntas de su abogado, el que representa a Apafas. "No hay dinero que pague el cambio de vida, no hay dinero que pague la impotencia que se siente cuando ves a una persona sentada en la que tú crees que es la mejor opción para que viaje (...) No hay dinero que te dé un poco de paz", ha subrayado la hija, hacia el final de las preguntas del letrado. Casi 10 años después de la tragedia, estas declaraciones han marcado el arranque de la fase que determinará la responsabilidad civil.

Foto: El presidente de Apafas y víctima del accidente del tren Alvia, Cristóbal González Rabadán, a su llegada este martes a la Ciudad de la Cultura en donde ha dado comienzo la nueva fase, la de la acción civil del juicio del tren Alvia accidentado. EFE/Xoán Rey