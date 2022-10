El interventor del tren asegura que llamó al maquinista sin saber en qué kilómetro estaba

El interventor del tren Alvia, que descarriló el 24 de julio de 2013 dejando 80 muertos y 145 heridos, Antonio Martín Marugán, ha asegurado que en el momento en que se llamó al maquinista, antes de producirse el accidente no sabía en qué punto kilométrico estaba, ni si estaban pasando por una recta o una curva. En todo caso, Martín Marugán ha dejado caer que si las consecuencias las "previese", ese hecho no se habría producido y ha asegurado que no negó la existencia de esa comunicación con el maquinista, sino que en ese momento no la recordaba, con un sucinto: "No negué, no lo dije".

Foto: El invertentor del Alvia que descarriló en Santiago el 24 de julio de 2013, dejando 80 muertos y 145 heridos, a su llegada al juicio. Álvaro Ballesteros / Europa Press