Varios incendios en Cataluña, Zamora, Zaragoza y Navarra arrasan más de 9.000 hectáreas Recomendado para todos los públicos VO Sinopsis Varios incendios siguen preocupando en Cataluña, Zamora, Navarra y Zaragoza, pues ya han arrasado más de 9.000 hectáreas por el momento. En concreto, en Cataluña, hay tres fuegos activos, de los que el de Lladurs, en Lleida, es el que más preocupa por su potencial de crecimiento. También en Zamora las llamas avanzan por la Sierra de la Culebra y ha obligado a desalojar seis localidades. FOTO: Incendio en Artesa de Segre (Lleida). EFE/ Ramón Gabriel Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

