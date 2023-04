Hipotecas: UP propone que el cambio de variable a fija sea gratuito

El grupo parlamentario de Unidas Podemos (UP) va a registrar este martes en el Congreso una proposición de ley que propone hacer gratuito el cambio de una hipoteca variable a otra a tipo fijo, para proteger a los hogares de la subida del euríbor. De acuerdo con el texto de UP, que plantea eliminar las comisiones para el cambio de una hipoteca de tipo variable a otra a tipo fijo, las entidades al menos tendrían que igualar las condiciones que ofrezcan a sus nuevos clientes. Fuentes del Ministerio de Economia señalan que la medida que plantea Unidas Podemos ya está en vigor, en el código de buenas prácticas que, según aseguran, han firmado el 97% de los bancos. Sin embargo, fuentes de Unidas Podemos apuntan a que el código es voluntario para las entidades y esta medida que ellos plantean no lo sería, y que no sería de carácter temporal, sino "estructural".

Foto: La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. EFE/ Eduardo Oyana.