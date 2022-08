Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la OMS, ha asegurado en el Canal 24 Horas que "hemos subestimado" la COVID persistente, ya que "hemos pensado que no tenía la importancia que tiene". Según ha manifestado, "los estudios tanto del Centro de Control de Enfermedades de EE.UU. como un estudio publicado en The Lancet muestran que la frecuencia es realmente llamativa. Estamos hablando de una de cada ocho personas, un 12% de los casos que desarrollan COVID". "Esto es algo que no podemos subestimar y por eso no podemos pensar que una infección de COVID es un catarrillo o es una gripe", ha valorado este epidemiógo en una entrevista.