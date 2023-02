El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enmarcado en una situación de “normalidad” su cita con el exlíder ‘popular’ Pablo Casado este miércoles en un restaurante de Madrid, y ha descartado que Casado vaya a participar en un corto o medio plazo en actos del Partido Popular: “Por lo que me ha dicho, está enfocado y centrado en una actividad profesional, y según me ha dicho, no es compatible con la actividad política, cosa que entiendo y que me parece razonable e inteligente”.