Los farmacéuticos, sobre la falta de medicinas: "Resolvemos 9 de cada 10 casos"

El vicepresidente del Consejo General del Colegio Oficial de Farmacéuticos, Juan Pedro Rísquez, ha explicado que la escasez de "algunos" medicamentos se debe a factores añadidos que no solo corresponden a nuestro territorio nacional sino que también se reflejan en el resto del países del entorno, y que 2022 ha sido "complicado" en materia de falta de suministro de medicamentos, ya que se ha incrementado un 150% las notificaciones de las más de 10.000 farmacias de España. El farmacéutico "dedica mucho tiempo a solucionar" estas situaciones para "asegurar que el paciente no vea afectado el tratamiento que le ha prescrito el médico" y en este sentido, Rísquez ha recordado que han impulsado una aplicación llamada FarmaHelp, para facilitar la búsqueda de las farmacias próximas que disponen de una medicina en concreto. El modelo del sistema farmacéutico español es "impecable", y los farmacéuticos "resolvemos nueve de cada diez casos que se nos plantean", ha asegurado, sobre la posibilidad de medicinas alternativas cuando la farmacia no dispone de la que ha prescrito el médico. "Debemos estar con la tranquilidad que el profesional va a resolver la inmensa mayoría de los casos sin que se vea afectado el tratamiento de los pacientes", ha señalado Rísquez, que ha explicado que la escasez de algunas medicinas no afecta a un grupo terapéutico definido y que los profesionales de la medicina encuentran una alternativa en la mayoría de los casos. "La situación es para preocuparnos pero no para alarmar", ha asegurado en 24h de TVE.

Foto: Imagen de un estante de una farmacia con medicamentos en Madrid (España). Jesús Hellín / Europa Press