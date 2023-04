Seis millones de personas viven en soledad no deseada

Casi el 40 % de las personas que sufren soledad no deseada son jóvenes, una cifra que dobla a la de los mayores de 65 años, según un estudio del Observatorio de Estatal que pone cifra al coste anual en España de atender estas situaciones: 14.141 millones de euros, el 1,17 % del Producto Interior Bruto de 2021. Se trata del primer estudio que mide los costes de la soledad no deseada, que alcanza al 13,4 % de la población -más a las mujeres- y con una media de 6 años en esa situación, con efectos negativos sobre la salud física y mental y la calidad de vida de las personas que la sufren, pero también con efectos económicos. La investigación del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES) evalúa gastos como consultas médicas, consumo de fármacos, pérdidas de productividad, reducción de la calidad de vida y muertes prematuras asociadas a la soledad no deseada.



FOTO: GETTYIMAGES