El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha acusado este miércoles a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, de formar parte "del batallón de asalto a las instituciones del Estado" y de "inventarse un nuevo método estadístico para que le cuadre su propaganda política".

Ha sido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que Calviño ha ha asegurado que siempre ha respetado y defendido las instituciones. "Para que no quede ninguna duda, yo no he presionado ni cesado al líder de ninguna institución independiente", ha afirmado.

FOTO: Edmundo Bal interviene durante una sesión de control al gobierno en el Congreso. EFE/ Juan Carlos Hidalgo