David Gómez, de 'El orden mundial': "El discurso de Putin ha sido prudente e indica que no está en condiciones de escalar en el conflicto"

David Gómez, politólogo de 'El orden mundial' sostiene en una entrevista con RTVE que el discurso de Vladímir Putin "no ha dejado novedades muy destacadas". "No podemos esperar implicaciones a corto y medio plazo en el conflicto de Ucrania", sostiene Gómez. Ha subrayado que ha sido un discurso "prudente" y que ello indica que "Putin no está en condiciones de escalar en el conflicto".

El politólogo ha destacado que Putin en su discurso ha mantenido una retórica propagandística diciendo que "Occidente fue quien empujó con esa expansión de la OTAN a ese inicio de la operación militar en Ucrania, y que Rusia sólo ha intentado defenderse". También ha señalado que en su discurso, el presidente de Ucrania ha señalado que "las sanciones de Occidente no están erosionando tanto en Rusia como se podía prever".