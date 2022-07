La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que "no es verdad" que ella haya pedido que los ministros de Unidas Podemos "no estén" en el acto de lanzamiento de su proyecto Sumar, previsto este viernes y ha hecho un "llamamiento" para que todos estén en ese acto, aunque ha agregado, que "el protagonismo es de la gente y es ciudadano". Así ha respondido después de que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, asegurase en una entrevista en TVE que Díaz había pedido que los ministros de UP no acudieran.

Foto: La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una intervención en el pleno del Congreso de los Diputados. EFE/Fernando Alvarado