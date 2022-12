Criptomonedas | Detenido en Bahamas el fundador de FTX

Sam Bankman-Fried, el ex fundador de la criptoplataforma FTX, ha sido arrestado en Bahamas por orden de un fiscal de Nueva York. Este martes iba a declarar virtualmente ante una comisión del Congreso de los EEUU. El arresto se basa "en una acusación secreta" y aún no se han hecho públicos los cargos. FTX se convirtió en uno de los principales criptomercados del mundo e hizo a Bankman multimillonario. Con tan solo 29 años tenía una fortuna de más de 22 millones de dólares. Sin embargo, el pasado 11 de noviembre se declaró en bancarrota y no pudo salvarla ni Binance, una de las plataformas más potentes del criptomundo. FTX tiene más de un millón de acreedores a los que ha dejado sin nada. El efecto de la caída de FTX se contagió al resto de las criptomonedas. Sus abogados sostienen que tras la quiebra hubo un hackeo de una gran cantidad de activos, pero los nuevos gestores denuncian la ausencia total de controles corporativos.