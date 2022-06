Noticias 24h Los candidatos del 19J votan y llaman a la participación Los candidatos del 19J votan y llaman a la participación 00:03:07 Recomendado para todos los públicos

Los candidatos del 19J votan y llaman a la participación Recomendado para todos los públicos VO Sinopsis Ya han votado los principales candidatos a las elecciones andaluzas. El socialista Juan Espadas lo ha hecho en Sevilla. El popular Juanma Moreno ha ejercido su derecho al voto en Málaga. Juan Marín, de Ciudadanos, ha votado en Sanlúcar de Barrameda. La candidata de Por Andalucía, Inma Nieto, ha votado en Algeciras. Macarena Olona, de Vox, ha depositado su papeleta en Salobreña y Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, en Cádiz. FOTO: Los candidatos depositan su voto en sus colegios electorales. AGENCIAS. Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

