Camps admite que se encaró a Correa

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha admitido a su llegada al juicio en la Audiencia Nacional por delitos de prevaricación y fraude en una de las piezas del caso 'Gürtel' que se encaró con Francisco Correa, el cabecilla de la trama, en la última sesión del juicio, en el que este lunes ha declarado el empresario Álvaro Pérez 'El Bigotes'. "Le dije que no quería ningún mal para él ni para nadie, no me gusta que nadie tenga un problema personal de este calado; pero no tiene sentido que pacte con la Fiscalía Anticorrupción y haga daño a otras personas que no hemos hecho absolutamente nada, es lo que le dije, no le dije nada más", ha manifestado Camps. Por su parte, el 'Bigotes' ha asegurado en su declaración que fue Camps el que le dijo que fuera a Valencia a trabajar porque haría "todos los actos del partido".

Foto: El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps atiende a los medios a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. EFE/Fernando Villar