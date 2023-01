Noticias 24h: "Continuaremos la presión e intentaremos dar marcha atrás al CETA", aseguran los consumidores | RTVE Play

La organización de consumidores CEACCU niega que el tratado de libre comercio CETA, firmado este domingo entre la Unión Europea y Canadá, sea beneficioso. "Los bolsillos de los consumidores no van a notar los supuestos beneficios de este tratado", ha señalado su portavoz, Yolanda Quintana, entrevistada por Inma Gómez-Lobo para el Canal 24 horas. Quintana incide en que el tratado no es que permita la libre circulación es que "obliga" a los países a "liberalizar las prestaciones de servicios y la comercialización de sus bienes" de manera que se elimina la posibilidad de que un Estado decida intervenir en un mercado como el de la energía, por ejemplo, si considera que su liberalización es perjudicial para el consumidor. O impide, también ha puesto como ejemplo, que un Gobierno fije un precio máximo para bienes de primera necesidad si se detecta una subida que no obedece a la ley de la oferta y la demanda, sino a retención de materias primas u otras estrategias. El CETA se ha firmado sin que haya sido ratificado por el Parlamento de la UE y por el parlamento de otros países. "Tras la firma entra en vigor en un 80%", ha señalado Quintana, que asegura que continuarán "la presión e intentarán dar marcha atrás".