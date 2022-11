Así se castiga el delito de sedición en otros países europeos

El PSOE y Unidas Podemos han presentado en el Congreso una reforma del delito se sedición, que rebajaría las penas de 15 a 5 años. En Italia, existe un delito que es el atentado a la integridad, la independencia y la unidad del Estado. Y lo cometen quienes, a través de la violencia, tratan de alterar esa unidad del Estado hasta el año 2006. El castigo al máximo, la cadena perpetua. Luego se rebajó hasta 12 años de cárcel. En Francia el delito de sedición no está tipificado como tal, pero si que existe el de resistencia, que es la oposición violenta a toda persona e institución que tiene una autoridad. Las penas son de dos años de prisión y de tres años se actúa en grupo y entre cinco y diez años si además llevan armas. Otro delito equiparable sería el que pone en peligro todos los intereses generales del Estado y en ellos está la integridad territorial. Entonces la pena para quien lo comete o conspira para que se cometa sería hasta la cadena perpetua que se llama así en Francia, pero aquí es un máximo de 30 años en la cárcel. En Portugal, el Código Penal no contempla el delito de sedición como se entiende en España, pero sí recoge conductas que se pueden aproximar aunque no sean del todo iguales. Lo más parecido es lo que se conoce como delito de desobediencia colectiva, que está penado con multas o hasta dos años de cárcel. El Código Penal portugués, además, recoge otras conductas que se aproximan a la sedición. La primera se refiere al delito de alteración violenta del Estado. Cuando un individuo intenta destruirlo de manera violenta, con intimidación o sabotaje, se castiga con penas de 3 a 12 años y si hay uso de armas de 5 a 15 años de cárcel. Es verdad que el Código Penal portugués también recoge el delito de traición con penas de hasta 20 años, a quien, con abuso de sus funciones soberanas, intente separar el territorio portugués.