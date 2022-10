Rafuel, xef | Noms Propis - RTVE Catalunya

Rafael Antolín, conegut a xarxes com Rafuel, és un influenciador gastronòmic reconegut per les seves receptes senzilles amb ingredients fàcils de trobar al mercat. Durant molts anys es va dedicar al sector dels carburants, però el que va començar com una manera de saber que feien les seves filles, s'ha convertit en la seva nova professió. Té milers de seguidors a Instagram i a Youtube, on ensenya els seus trucs de cuina.