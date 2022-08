Era un nen quan va pujar per primera vegada a un escenari. Va tenir èxit de seguida, però no el va saber administrar bé i va caure en el pou de les drogues. Després d'anys de tractament, per fi ha vist la llum. Ha escrit un llibre titulat "Èxit", amb les seves vivències i ara representa un musical sobre la seva vida que dirigeix el seu pare, l'actor Joan Pera.