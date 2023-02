Marc Giró - Noms Propis | RTVE Cata

Anna Cler entrevista a Marc Giró, que presenta cada diumenge el 'LateXou amb Mar Giró'. Llicenciat en Història de l’art, va treballar durant anys a la revista Marie Claire, tot i que és més conegut per les seves col·laboracions a la televisió i la ràdio pel seu particular sentit de l’humor, àcid, corrosiu i no sempre políticament correcte.