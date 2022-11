Jaume Peracaula | Noms Propis - RTVE Catalunya

Sovint la glòria se l’emporta el director de la pel·lícula, però una bona part del seu èxit la deu, sempre, a la feina silenciosa del director de Fotografia. Jaume Peracaula ens aproxima a aquest ofici imprescindible en el cinema.

Jaume Peracaula va estudiar enginyeria industrial, psicologia I ciències de la informació i no en va acabar cap. De seguida que va poder, es va posar a treballar. Va entrar a RTVE, als estudis de Miramar. Després va fer de meritori en algunes pel·lícules, va anar escalant posicions fins a acabar sent un dels directors de fotografia més reconeguts I no només d’Espanya. Ha treballat amb directors com Agustí Villaronga o Mario Camus.