Noms Propis - Emili Duró, empresari i expert en motivació

Emili Duró és empresari i expert en motivació. Va néixer a Lleida, tot i que ja fa molts anys que viu a Madrid. Els seus inicis professionals són en una consultoria, però es va adonar que allò no el feia feliç.

Va començar a donar xerrades motivadores gairebé de casualitat. En un viatge a Galícia, en una conferència davant d'altres empresaris, i veient l'ànim del públic, va decidir trencar el guió que portava i començar a improvisar. Algú el va gravar i va penjar la xarrada a internet. El vídeo va fer la volta al món i des d'aleshores, no ha parat de treballar i el contracten empreses i institucions d'arreu del món.

Diu que s'ha de ser optimista, entre altres coses perquè els que ho són rendeixen molt més i que no hi ha vinculació entre coneixement i rendiment, que tot depèn de l'actitud. La tan anhelada felicitat, segons ell no es troba en el no fer res, malgrat que hi hagi molta gent que ho pensi.

Emili Duró parla sense embuts i té un sentit molt crític de la societat.