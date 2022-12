Dafnis Balduz, actor | Noms Propis - RTVE Catalunya

Dafnis Balduz ha guanyat recentment un Premi Butaca per la seva interpretació a l’obra l’Oreneta que fa al costat de l’Emma Vilarasau. És un actor apassionat per la seva feina I compromès amb causes com la defensa del moviment LGTBI.

Per l'actor no ha estat un camí fàcil. Ha anat a molts càstings que li han dit que no. Durant anys ha hagut de representar papers o secundaris o ser el substitut. Així i tot, l’hem pogut veure a sèries de televisió des de ben petit. La primera va ser “Estació d’enllaç” on encara recorda l'única frase que va haver de dir. Anys més tard arribaria, “Ventdelplà”. I ara està de gira fent “l’oreneta” on el seu paper, permet deixar entreveure alguns dels problemes que tenim com a societat com l’homofòbia.