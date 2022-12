Mundial de Catar (día 19): Argentina y Países Bajos, con la mirada puesta en los cuartos de final

Mientras se terminaban los octavos de final, otros equipos ya tenían la mirada puesta en los cuartos de final, que empiezan el viernes con el Brasil-Croacia y el Países Bajos-Argentina. En la selección albiceleste, Di María ha vuelto a entrenar con el resto del grupo tras perderse el partido contra Australia por una sobrecarga muscular. En su próximo rival, Louis van Gaal quiere cobrarse la cuenta pendiente de 2014 y para ello sabe que será clave parar a Messi negándole la posesión de la pelota.

La eliminación prematura en octavos de final de España, una de las favoritas al inicio del Mundial de Qatar, ha vuelto a destapar la caja de los truenos, el eterno debate sobre la identidad futbolística de la selección nacional: ¿Por qué no se superan las eliminatorias? ¿Por qué no se cumplen las expectativas y la ilusión se vuelve fiasco? ¿Somos siempre peores de lo que nos creemos? ¿Por qué la posesión y los pases no sirven para ganar? ¿Hay que enterrar definitivamente el tiki-taka?