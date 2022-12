El jugador de la selección española Marcos Llorente ha sido tajante con un "no me corresponde a mí decirlo", al ser preguntado por TVE sobre el futuro de Luis Enrique y Busquets. España ha caído en octavos del Mundial de Qatar en los penaltis ante Marruecos: "Al final los penaltis es lo que tienen. Haces un gran partido, no haces daño al rival y en los penaltis pasa cualquier cosa. Era muy complicado, se cerraban bien atrás, muy solidarios entre ellos, han estado muy bien. Hemos tenido ocasiones pero no hemos conseguido gol".