'Woke'-'Antiwoke': Las palabras que republicanos y demócratas se tiran a la cara

La política en Estados Unidos está repleta de expresiones y palabras que escuchamos casi a diario a republicanos y demócratas, y que algunos no tenemos claro que significan, de dónde vienen. Es el caso, por ejemplo, de 'woke', 'antiwoke' o 'Let´s go Brandon!". Si estás pensando, ¿de qué me hablas?, pincha, que Cristina Olea te lo cuenta desde Washington.