Lukashenko asegura que el jefe de Wagner está en Rusia

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha asegurado este jueves que el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, está en Rusia. "Está en San Petersburgo. ¿Dónde está esta mañana? Puede que viaje a Moscú o que esté en otro lugar, pero no está en territorio bielorruso", ha señalado. Fue el propio Lukashenko quien reveló hace una semana que estaba en Bielorrusia. Su exilio al país vecino, principal aliado de Moscú, fue parte del acuerdo con Putin tras el intento de rebelión de los mercenarios contra el Kremlin. Desde el Kremlin dicen que no saben dónde está Prigozhin porque no están siguiendo sus movimientos.