Las memorias de Harry: ¿otro capítulo en la guerra con su familia o una crisis mayor?

El nuevo libro de memorias del príncipe Enrique y todas las entrevistas televisadas, que está concediendo para promocionar su autobiografía, han causado mucha polémica y han provocado una avalancha de titulares en todos la prensa británica. Mientras, la Casa Real permanece en silencio y no se ha pronunciado sobre el asunto. Pero según ha publicado el diario The Times, el rey Carlos III habría decidido apartar a Harry de su coronación, prevista para el 6 de mayo. Aunque la mayoría de expertos no espera que la ausencia de Enrique vaya a ensombrecer la celebración, otros creen que las declaraciones del duque de Sussex podrían suponer un problema de reputación para su padre. Incluso algunos medios y especialistas ya hablan de crisis institucional. ¿Estamos simplemente ante otro episodio de la pelea entre Harry y su familia o este asunto podría pasar factura a Buckingham Palace? Lo analizamos en RTVE Noticias.