Guerra en Ucrania: Comienzan los referendos de anexión a Rusia en los territorios ocupados

En las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y en los territorios parcialmente controlados por las fuerzas rusas en Jersón y Zaporiyia han comenzado los referendos de anexión a Rusia, que se extenderán hasta el 27 de septiembre. Los cuatro territorios juntos conforman el 15% del territorio ucraniano. No habrá observadores internacionales. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que actúa como observadora en elecciones, asegura que el resultado no tendrá valor legal porque no se ajusta a la ley ucraniana ni a las normas internacionales, y las áreas no son seguras. Los referendos se producen cuando las fuerzas rusas han perdido terreno ante la contraofensiva de los ucranianos y el presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado una movilización parcial de reservistas.