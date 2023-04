Perú: Militares impiden que cientos de migrantes vuelvan a su país

"Pedimos al Gobierno, al pueblo peruano y a las autoridades que nos abran la frontera para nosotros utilizar el paso de Perú hacia nuestro destino, que es Venezuela", explica Carlos. Es venezolano y quiere regresar a su país porque el elevado coste de vida no le permite seguir en Chile. Como él, cientos de compatriotas buscan volver a su casa, pero no pueden. La policía y las Fuerzas Armadas peruanas están bloqueándoles el paso por no tener papeles para entrar en ese país, aunque solo quieren entrar para seguir su camino hacia Venezuela. Junto a ellos, también algunos haitianos que han sido expulsados de Chile y que están en un limbo porque Perú también les corta el paso. Esta situación ha provocado una crisis diplomática entre esos dos países vecinos. La tensión ha ido escalando en las últimas horas: la Cancillería chilena ha llamado al embajador peruano en Santiago, mientras que Lima ha emitido una nota de protesta. En medio de este turbulento panorama diplomático, los migrantes siguen varados sin encontrar una solución a su situación. Se encuentran en el desierto de Atacama, uno de los lugares más inhóspitos del mundo, donde las temperaturas son extremas tanto por el calor como por el frío. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha declarado el estado de emergencia en sus fronteras y mantiene un discurso muy duro en el que vincula la migración con la delincuencia.