David Beckham, en la cola kilométrica para despedir a la reina en Westminster

El exfutbolista David Beckham se ha unido a las miles de personas que esperan en la kilométrica cola que recorre la orilla del Támesis para despedir a la reina Isabel II en la capilla ardiente en Westminster. El que fuera futbolista de la selección inglesa, el Real Madrid y el Manchester United, ha esperado como uno más durante 12 horas y ha compartido con la gente autógrafos, ‘selfies’, largas charlas y hasta donuts y café. Beckham no ha sido la única celebridad en ponerse a la cola. También lo hizo la ex primera ministra, Theresa May, que fue una de las primeras personas en presentar sus respetos a la reina.