Mapes mentals - Anna Rodríguez i el trastorn per afartament

Anna Rodríguez explica el seu testimoni a ‘Mapes mentals’ amb el trastorn per afartament, que consisteix a menjar compulsivament sense vomitar. L'Anna va passar pel quiròfan i li van practicar una reducció d'estómac, però això no va aturar la gana que sentia. Després de passar per diversos metges i que se li diagnostiqués erròniament una bulímia nerviosa, va trobar un professional que li digués que allò que tenia era gana emocional.