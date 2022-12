Los conciertos de Radio 3 - Victorias

Trío que forman Antonio Tejada, Ire Díez y Rafa López. Con ‘Grandes Éxitos, Mejores Descartes’ se estrenan en formato álbum de la mano de Lunar Discos. Victorias decide poner en manos de los mejores Djs y productores españoles su disco y ve la luz la segunda parte de esas canciones, titulándose ‘Grandes Éxitos, Mejores Remixes’, un álbum de remezclas en el que han participado artistas de la talla de Eme Dj, David Van Bylen, We Are Not Dj’s, Niños Mutantes, Los Pilotos, David Kano, Guille Mostaza y Nacho Canut de Fangoria. Tras varios años de reflexión y evolución, llega su segundo disco, ‘Un Puño Amable’, un trabajo con una nueva mentalidad, nueva composición y letras que llegan a lo más profundo para cantar con un puño abajo y dando el Do de pecho. Las influencias: The National, LCD Soundsystem, Dirty Projectors o Wolf Parade. Un post punk nervioso, heredero de los 80 y con aires neoyorquinos para contar historias cotidianas, puro costumbrismo generacional rozando y pasando la treintena.