Los conciertos de Radio 3 - Versiones 3 Navidad 2022

Tercer capítulo de versiones para estas Navidades de 2022. Escuchamos a Aldrin y Collins con ‘Tigre bengalí’ (Tino Casal), Ainda con ‘Recuerdos de Ypacaraí’ (Caetano Veloso), Julio Bustamante & Lavanda con ‘Cims i abismes’ (Pep Laguarda), Cristina Mora con ‘La tarara’ (popular), Doctor Explosión con ‘Blue Monday’ (New Order), Cabeza de Gallo con ‘Yo no soy esa’ (Mari Trini), Curly Mane con ‘Helter Skelter’ (The Beatles) y Alison Darwin con ‘Song 2’ (Blur)