En este nuevo episodio veraniego de versiones escuchamos a Ganges versionando ‘Candy’ (Rosalía), Girl Ultra con ‘Morena mía’ (Miguel Bosé), Rocío Saiz con ‘Sobreviviré’ (Mónica Naranjo) y ‘Estoy llorando por ti’ (Minerva), Los Brazos con ‘Rock and Roll Girls’ (John Fogerty), Faneka con ‘Green Grass’ (Tom Waits), Lethargus con ‘Kickstar My Heart’ (Mötley Crüe), The Golden Lips con ‘21st Century (Digital Boy)’ (Bad Religion) y Mäbu con ‘Piel’ (Sergio y Estíbaliz).