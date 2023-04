Los conciertos de Radio 3 - Sons of Steel

Rabia, oscuridad y metal. Sons of Steel trae aires nuevos a nuestra escena metalera. Este joven quinteto madrileño muestra un sonido internacional basado en buenas melodías, contundencia y una cuidad producción. La banda está formada por Ethan Drums (batería), Tommy The Gun (voz principal y bajo), Raúl Perona (guitarra, teclados y coros), Raúl De Marcos (guitarra) y Carlos García (guitarra). Sus influencias van desde Metallica hasta Alter Bridge, pasando por Avenged Sevenfold, Sôber, Gojira, Dream Theatrer o In Flames. El primer single que han elegido para darse a conocer es 'So Dark'. La canción nace desde la calmada contención de la rabia. El riff va caminando lentamente mientras el cantante nos narra el hastío que provoca tener que lidiar con constantes mentiras e intereses cruzados. El tema va creciendo poco a poco hasta alcanzar su cima, en la que se clama contra esa realidad: la oscuridad nos rodea y nos impide alcanzar la paz.