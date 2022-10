Los conciertos de Radio 3 - Moses Rubin

Con melodías y letras que beben del folk y el pop, las canciones de Moses Rubin son capaces de transformar paisajes en poesía, como si de postales emocionales se tratasen. Así, el nombre de su LP debut, 'Subtle Atmospheres', sirve como una definición perfecta de su imaginario musical. Ahora llega con nuevo y flamante álbum, 'Dreams and Certainties'. Su dicción, sumada a su tono vocal y temáticas compositivas están en las coordenadas nombres como Cat Stevens, George Harrison, Paul Simon o Nick Drake. Este estilo de composición personal e introspectivo fluye entre las grandes figuras de la escena folk del Soho londinense de los años 60 (Bert Jansch, John Renbourn o Nick Drake( y los ecos de iconos de Laurel Canyon tales como Graham Nash, James Taylor, Jackson Browne o Joni Mitchell. Entre otras influencias clásicas, podríamos citar a Derek and Dominos, CCR, Faces o The Doors; y más contemporáneas: Iron & Wine, Richard Hawley, Michael Kiwanuka, o The Black Keys.