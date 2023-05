Los conciertos de Radio 3 - Les Lullies

La banda se formó en 2016 en Montpellier, eran un grupo de amigos sin saber muy bien lo que iba a pasar… Pertenecen a una tradición de bandas y artistas cuyo objetivo es sencillo: meterse en una furgoneta, viajar por todas partes y tocar rock'n'roll. Debutaron con un primer EP de la mano de la también debutante Discos Meteoro de Barcelona en 2107, grabado con Marc Hacquet. Editaron un segundo EP, 'Don’t look Twice', para Slovenly Recordings ese mismo año, grabado con Lo Spider en Swampland. La banda publicó su primer larga duración el año siguiente, con un single, ambos en Slovenly Recordings. Han estado girando por Francia, Europa, EEUU y Canadá, derrochando energía y carisma sobre el escenario, a golpe de instintivos y breves trallazos, píldoras energéticas y estribillos pegadizos. Para su segundo álbum, 'Mauvaise foi', han cambiado su manera de trabajar. La situación mundial en la que no se puede girar y la idea de la banda de no repetir el mismo disco, hizo que se tomaran su tiempo para escribir, grabar y producir las nuevas canciones. Las canciones alcanzan ahora otro nivel de calidad, y están todas e francés, novedad que permite a la banda un trabajo mucho más personal.