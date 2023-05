Los conciertos de Radio 3 - Keith & Tex

Keith & Tex hoy en día son un icono del rocksteady jamaicano, con clásicos, ya para toda la vida, como 'Tonight', 'This Is My Song' o 'Stop That Train', tema mundialmente conocido por su aparición en la película 'The Harder They Come' de Jimmy Cliff. Sus últimos discos han sido editados por el sello Liquidator Music bajo producción de Roberto Sánchez. En 2023 se han embarcado en la gira llamada 'Rocksteady Got Soul' junto a Rudy Mills, otra leyenda jamaicana de los años 60, y al grupo alemán The Steadytones, quienes ponen una sólida base instrumental a esta aventura musical sin precedentes. Ahora, el mítico dúo llega a Los Conciertos de Radio 3 para presentar en directo las canciones que componen su último álbum de estudio hasta la fecha, 'Freedom'.