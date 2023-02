Los conciertos de Radio 3 - Egon Soda

Egon Soda es una banda de rock formada por Ricky Falkner (voz y bajo), Charlie Bautista (teclados), Xavier Molero (batería), Ricky Lavado (percusión), Pablo Garrido (guitarra) y Ferran Pontón (guitarra). Este sexteto, sito entre Barcelona y Madrid, lleva ya una larga andadura musical. La banda nació a finales de los noventa de la mano de Falkner, Molero y Pontón, que se conocieron en el instituto. Desde entonces, el grupo ha ido nutriéndose de las diversas experiencias musicales de sus miembros y de la incorporación de nuevos componentes: primero, Garrido, con el que grabaron su primer LP, Egon-soda (2008), después Bautista y Lavado, con quienes han publicado El hambre, el enfado y la respuesta (2013), Dadnos precipicios (2015) y El rojo y el negro (2018). Bellaurora se titula el quinto disco de Egon Soda, un disco largo, lleno de canciones sacadas del hospicio y que no saben ni de padre ni de madre. Es un disco que no habla de nada en particular porque es un grito de necesidad. Es llenar un hueco que no se llena. Es música que se explica por sí sola.