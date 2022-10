Los conciertos de Radio 3 - Diamond Dogs

Vuelven Diamond Dogs, la mítica banda sueca de sleazy boogie rock and roll que dinamitó la escena escandinava a principios de los 90 con unos directos incendiarios convirtiéndose en dignos herederos de la banda sonora de las vidas de los fans de la música rock. Sulo Karlsson y Anders ‘Bobba’ Lindstrom (The Hellacopters) monta-ron Diamond Dogs en 1992. Tras grabar unas cuantas demos consi-guieron por fin un contrato discográfico. Su primer single ‘Blue Eyes Shouldn’t Be Cryin’ de 1993 fue radiado hasta la saciedad en lo que entonces era la cadena más molona al oeste de Chernobyl: MTV. Cumplen 30 años de carrera y lo hacen con un magnífico nuevo doble LP, el decimocuarto en su carrera. ‘Slap Bang Blue Rendezvous’ es un disco hecho para niños que crecieron en los años 70, evoca los espíri-tus de la era del glam rock y de la edad de oro del rock and roll. La energía de las canciones y la brillante interpretación prometen música rock también para que las nuevas generaciones lo descubran.