Los conciertos de Radio 3 - Curly Mane

En 2019 Elena, cantante de la banda, comienza a componer las primeras melodías de lo que pronto sería su primer disco. Poco después conoce a Santi, bajista, juntos crean un tándem y comienzan a buscar el resto de miembros, y así llegaría Kash, guitarrista, y por último Dani, batería. Con un objetivo común, pasión por la música y actitud derrochadora Curly Mane muestran lo que son desde lo más profundo con total honestidad, tratando de que su música emocione y llene a quienes la escuchen. En diciembre de 2020 la banda estrena su primer single, '2020', creando gran expectación en el público. Durante los dos siguientes meses lanzaron otros dos singles previos a la salida del disco completo. En febrero de 2021 sale lo que ha sido el primer álbum, autoeditado tanto en vinilo como en CD. Recogiendo los frutos de su trabajo durante meses en mayo presentan 'I Need Rock and Roll' en la sala Moby Dick de Madrid y cuelgan el sold out. En su música encontramos ecos del hard rock más electrizante de los 70. Sonido salvaje, sólido y con mucho groove.