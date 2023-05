Los conciertos de Radio 3 - Comic Sans

Comic Sans son una joven banda donostiarra que han recuperado el género midwest emo, con referencias de grandes nombres como American Football, Tiny Moving Parts o Marietta, y lo están intentando importar a nuestro país, haciendo escena con contemporáneos e influencias como son Yawners o Cala Vento. Tras un álbum debut autoproducido publicado en 2021, 'Jon Lee', deciden pasar al castellano y apostar por una cuidada producción en Ultramarinos Costa Brava, cuyo resultado es 'Éramos felices y no lo sabíamos', que publica en 2023 el prestigioso sello BCore en coedición con varios sellos underground. Con las características melodías arpegiadas y trompetas del midwest emo y su vibrante fugacidad juvenil, Comic Sans son una de las promesas del indie rock estatal. La nostalgia es una carretera de dos direcciones que empieza y termina siempre en el presente. Dicho esto, la importancia de 'Éramos felices y no lo sabíamos' no solo reside en lo que suena: también en lo que nos hace recordar. El leit-motiv del grupo y del disco es de seguir ondeando la bandera de las cosas pequeñas, importantes, intensas, diferentes; y alimentar esa urgencia post-adolescente, presente en todas sus letras, tan inocentes y a la vez tan afiladas.