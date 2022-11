Los conciertos de Radio 3 - Carlota Flâneur

Pop brillante, cálido y vitalista. Carlota Flâneur destaca por su voz pulcra y dulce y sus melodías redondas. Presenta su álbum de debut, ‘Uncertainty’. Hace algo menos de dos años, Carlota Flâneur irrumpía en la escena musical con ‘Brains’, un primer EP en el que mostraba de forma tímida pero convincente, su pop tierno y colorido. Apenas unos meses después nos presentaba su particular visión del ‘See you again’ de Tyler, The Creator, canción con la que definitivamente demostró que lo suyo era el pop en mayúsculas. Con estos precedentes, quedaba claro que su primer disco no podría defraudar…y así ha sido.

‘Uncertainty’, el primer disco de Carlota Flâneur, explora todas las formas, las maneras, los ángulos y los colores del pop, ofreciéndonos un resultado extraordinario y brillante. Producido por Ferran Palau, ‘Uncertainty’ nos trae reminiscencias del sonido de artistas como Clairo, Arlo Parks o Mac DeMarco, pero añadiendo el universo personal de esta joven artista catalana.