Los conciertos de Radio 3 - Antifan

Antifan es el grupo madrileño formado por Jerva, I-ACE y Harto, un insólito e inesperado nuevo elemento dentro de un universo muy particular. Si hace unos meses nos hubieran dicho que estaríamos editando a dos miembros de AGZ y a un productor de hip hop, no nos lo habríamos creído. Y es que Antifan es, como dice el propio Jerva, un amasijo de guitarras, bajos y autotune. Antes de todo estaba Agorazein, el colectivo de rap madrileño del que formaban parte Crema (más adelante C. Tangana) y Jerv.AGZ (hoy Jerva de Antifan), entre otros. Juntos dieron sus primeros pasos en el mundo de la música y editaron dos álbumes que, desde la absoluta independencia, los llevaron a girar por toda España llenando salas y festivales. Con ellos consiguieron portadas, unanimidad de crítica y público y la certeza de haberse convertido en un pilar fundamental a la hora de entender la música urbana contemporánea. Ahora llegan a Los Conciertos de Radio 3 con su tercer álbum, 'La caída', una conversación entre el disco que nos ocupa, el libro homónimo de Albert Camus y una sitcom protagonizada por el trío madrileño. Jerva, convertido aquí en un predicador de la nada, dispara reflexiones, proclamas y consignas. Producido por Harto Rodríguez, Isidro Acedo y el propio Jerva, 'La caída' amplía los márgenes estilísticos de un imaginario que antes estaba más delimitado. El recitar ponzoñoso sigue ahí, pero observamos una evolución en la interpretación de Jerva. Es, a la vez, un trabajo abstracto y realista, no exento del punto de extrañeza necesario para resultar completamente adictivo.