Lady Di, a Barcelona

El rodatge de la sèrie ‘The Crown’, de la plataforma Netflix, ha tornat a Barcelona. La gravació d'algunes escenes a la capital catalana es va suspendre el 9 de setembre per la mort d’Elisabet II, on hi havia cartells en francès amb anuncis d’obres de teatre. En aquesta ocasió ha canviat, però, la localització: si al setembre els decorats es van instal·lar a Jardinets de Gràcia, ara s’han ubicat a la plaça de Francesc Macià, on aquest cap de setmana es graven algunes escenes de les últimes hores de vida de Lady Di.