El projecte de la ronda del Vallès ha estat aquest divendres l'últim capítol del desacord entre el Govern i la Generalitat en matèria d'infraestructures. L'executiu català ha plantat la ministra de transports, Raquel Sánchez, en un acte amb els alcaldes.

Desconfia dels anuncis sobre aquest projecte i critica la manca d'inversió per part de l'executiu de Sánchez. La ministra volia presentar un acord entre governs per a la ronda que ha d'unir Terrassa-Sabadell i Castellar del Vallès. El ministeri posa els diners i la generalitat la dissenya i l'executa. Sense un acord signat, el govern català ha decidit plantar la ministra

Les formes són les que no han agradat la Generalitat. Critiquen justament com el ministeri ha volgut fer l'anunci. Diuen que no està tancat l’acord i desconfien pels incompliments en el finançament de les infraestructures. Ho denunciava hores abans el President en una trobada amb empresaris al Pirineu.

Els alcaldes de Terrassa, Sabadell i Castellar han criticat l'absència de la Generalitat i han recordat que representen mig milió de persones.