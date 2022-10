L'hort d'en Tomàs, un hort urbà en perill a Barcelona

David Mesa Cedillo, qui gestiona l'hort urbà del seu avi: "Creiem que és un espai d'oportunitats". L'Hort d'en Tomàs està en perill de desaparèixer, ja que l'Ajuntament no permet la seva activitat als peus de Collserola. Tant veïns com la Universitat de Barcelona pressionen per salvar l'hort.